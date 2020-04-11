Самбурская обвинила Муцениеце в пиаре на фоне развода

Москва, 11 апреля. Российская актриса Настасья Самбурская заявила, что Агата Муцениеце пытается раскрутиться на фоне громкого заявления об агрессии своего бывшего супруга Павла Прилучного.

По словам Самбурской, знаменитостям необходимо прекращать «пиариться» на личных отношениях и проблемах, которые они выносят на публику.

«Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать», – цитирует Самбурскую издание StarHit.

Напомним, накануне актриса театра и кино Агата Муцениеце пожаловалась на избиение со стороны супруга Павла Прилучного. Муцениеце записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении бывшего мужа. Актриса утверждает, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома. Муцениеце также добавила, что не хотела предавать огласке данный инцидент, однако это единственный способ защитить себя и своих детей.

В конце прошлого года супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный в очередной раз заставили фанатов понервничать — актриса спросила у мужа об отношениях, которые сложились между ним и коллегой Дарьей Мороз.