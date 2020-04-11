Названы получатели президентских пяти тысяч на ребенка

Москва, 11 апреля. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропавловский рассказал, кому положены президентские пять тысяч на ребенка.

По словам эксперта, подать заявление на дополнительные ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей на период с апреля по июнь смогут те родители с детьми до трех лет, у которых право на маткапитал возникло до 1 июля нынешнего года.

Обязательное условие состоит в том, что родители и ребенок должны иметь российское гражданство и проживать на территории России.

Петропавловский добавил, что «президентские пять тысяч» не будут учитываться при начислении других социальных выплат, а их назначение лежит в зоне ответственности Пенсионного фонда.

Юрист подчеркнул, что от потенциальных получателей не потребуют никаких подтверждающих документов, кроме заявления.

Напомним, 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, имеющих детей.

Накануне Bloomberg сообщил о планах правительства РФ выделить триллион рублей на поддержку российской экономики. По данным источников агентства, эти средства пойдут в том числе на субсидирование заработной платы сотрудникам предприятий, которые не работают в период самоизоляции.

Минфин РФ зарезервировал около 1,4 триллиона рублей на борьбу с последствиями коронавируса. Мишустин заверил, что будет регулярно информировать российского лидера о реализуемых мерах по поддержке граждан и экономики в период самоизоляции.