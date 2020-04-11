Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с коронавирусом

Пекин, 11 апреля. Правительство Китая приняло решение направить в Россию группу экспертов по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Ли Цзянь.

По данным китайского МИД, группа экспертов была сформирована национальным комитетом по здравоохранению. Специалисты отправились в Россию утром 11 апреля.

Напомним, китайский город Ухань стал первым населенным пунктом, где произошла вспышка коронавируса нового типа. Согласно предварительным данным, источником заражения стали летучие мыши, которых принято употреблять в пищу в Китае. Мегаполис протяжении 76 дней был в полной изоляции, отрезанный от всего мира.

Сейчас болезнь в Ухани пошла на спад, и город начал постепенно возвращаться к обычной жизни. Там уже было снято транспортное оцепление, а жители Ухани получили возможность покидать пределы города.