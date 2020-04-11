Академик Малеев назвал оптимистичный срок завершения эпидемии COVID-19

Москва, 11 апреля. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в России — начало июня.

По словам Малеева, дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции будет во многом зависеть от того, как россияне соблюдают режим самоизоляции и другие рекомендации правительства по борьбе с COVID-19.

Академик заявил, что оптимистичный срок завершения эпидемии — начало июня, и он будет реалистичным лишь в том случае, если граждане дисциплинированно сократят контакты друг с другом, а врачи не допустят критических ошибок.

«Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — отметил он.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, на утро 11 апреля в мире зафиксировано 1,698 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 102 753 человека, более 376 тысяч выздоровели.

По числу заболевших среди государств лидируют США — там зарегистрировано более полумиллиона случаев COVID-19. За минувшие сутки в Соединенных Штатах был установлен антирекорд по количеству летальных исходов — от вызванных коронавирусом осложнений за 24 часа скончались 2 108 человек.

Ранее «Известия» сообщили, что в США от коронавируса умер священник Русской православной церкви, который работал в медицинской сфере.