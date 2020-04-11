Россиянам рассказали, как часто можно мыть руки и пользоваться антисептиками

Москва, 11 апреля. Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции специалисты советуют тщательно сделать за своей гигиеной, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Однако, данные средства профилактики могут нанести вред при частом и неправильном использовании.

Рекомендации по использованию мыла и антисептика дала кандидат медицинских наук Людмила Смирнова. По ее словам, обеззараживать руки спиртосодержащим раствором необходимо в том случае, если вы находитесь не дома.

«Если дома, то обычным мылом, и не мыть руки каждые пять минут. Вы дома, поэтому ничего такого нет», – цитирует Смирнову РИА Новости.

Все дело в том, что антисептики сильно сушат кожу. Поэтому использовать его желательно не более двух раз в день. Мылом же можно пользоваться до шести раз в сутки, поясняет эксперт.

Вместе с тем косметолог Галина Каштанова посоветовала после мытья рук смазывать их кремом, чтобы не допускать их пересушивания.

«Есть кремы специальные, которые создают защитную пленку на коже, тот же самый силиконовый крем хороший, есть наш крем с ромашкой, которые пленку создают защитную до 12 часов», – поясняет она.

Напомним, ранее эксперты Роскачества посоветовали россиянам в период пандемии коронавируса отказаться от наличных платежей и пользоваться банковскими картами, так как купюры могут быть переносчиками инфекции, пишет «Газета.ru».