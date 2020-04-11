«Циркон» поступит на вооружение армии РФ в 2022 году

Москва, 11 апреля. Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» должна быть принята на вооружение армией России через два года. До этого момента ракета должна пройти испытания на фрегате и подлодке.

«По плану корабельный комплекс с ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году», – цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что в текущем году должны окончиться испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Корабль будет поражать мишени, расположенные как на берегу, так и в море.

В следующем году планируется начать испытания «Циркона» на головной многоцелевой подводной лодке проекта 885 «Северодвинск». Предполагается, что первый запуск гиперзвуковой ракеты будет произведен из надводного положение, а второй из-под воды.

Напомним, ранее в ОПК сообщали, что Россия планирует ускорить темпы испытательных пусков с морских носителей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», стрельбы с подлодок и фрегата «Адмирал Горшков» начнутся уже в 2020 году.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» или 3M22 (по классификации НАТО SS-N-33) входит в комплекс 3К22. Ее ключевым отличием от других противокорабельных ракет российского и зарубежного производства стала значительно большая (до 8 махов или 9800 километров в час) скорость. Основной полет ракеты проходит на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха невелико, что позволяет «Циркону» разгоняться до гиперзвуковых скоростей и преодолевать расстояние от 600 до 1000 километров.