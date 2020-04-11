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США пригрозили санкциями не забирающим своих граждан странам

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США пригрозили санкциями не забирающим своих граждан странам

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон может наложить санкции на страны, откладывающие эвакуацию своих граждан на фоне вспышки коронавируса нового типа.

Как следует из документа, распространенного пресс-службой Белого дома, ограничения могут быть наложены на страны, отказывающиеся или откладывающие «прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии».

Предполагается, что информацию о таких случаях будет собирать Министерство внутренней безопасности США, после чего ее передадут в Госдеп. В свою очередь, госсекретарь должен будет в течение семи дней принять решение о введении санкций, в том числе — визовых ограничений.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило полмиллиона человек. От осложнений скончались 18 693 заболевших, причем 2 108 из них — за минувшие сутки. Выздоровели 28,8 тысячи пациентов.

США пригрозили санкциями не забирающим своих граждан странам

По всему миру на утро 11 апреля зафиксировано 1,696 миллиона случаев COVID-19, погибли 102 669 человек, более 376 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что США планируют снять ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, в мае. Об этом заявил Трамп, который выразил надежду на скорейшее окончание карантинных мер.

«Я смотрю за тем, что происходит в других странах. Во многом они впереди нас в том плане, что коронавирус атаковал их первыми. И это будет играть значительную роль», — сказал американский президент.

Трамп также отметил, что по скорректированным прогнозам от COVID-19 на территории США умрут не более 100 тысяч человек.

США пригрозили санкциями не забирающим своих граждан странам

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Источник: РИА Новости
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