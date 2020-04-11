Доктор Продеус оценил способ защиты от коронавируса с помощью пластиковых экранов

Москва, 11 апреля. Пластиковые экраны для лица, которые используют врачи во время работы с инфицированными, набирают популярность среди обычных граждан. Покупая такие приспособления, люди пытаются обезопасить себя от заражения новым коронавирусом. Как пояснил телеведущий «Жить Здорово», иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, данная идея не лишена смысла.

Экраны, которые носят врачи, частично напоминают маску сварщика. Их продавцы утверждают, что экраны способны защитить носителя от заражения вирусом. По словам врача, этот экран действительно может помочь, поскольку вероятность того, что человек грязными руками дотронется до глаз или носа, снижается.

«Слизистая оболочка глаз является входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», – пояснил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что данный экран все равно не является стопроцентной защитой. Пластиковая пластина не плотно прилегает к лицу, а значит не спасает от заражения воздушно-капельным путем. При этом он обратил внимание на экипировку врачей, поскольку они кроме подобных экранов носят также очки и маски.

Напомним, ранее россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию. Как поясняют специалисты, если человек решил воспользоваться перчатками, ему ни в коем случае нельзя касаться глаз, ушей, носа.