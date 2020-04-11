COVID-19 не превзошел онкологию и инфаркты по смертности в США

Вашингтон, 11 апреля. Официальный представитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Джефф Ланкашир сообщил, что смертность в стране от сосудистых и онкозаболеваний на порядок выше, чем от COVID-19.

Ланкашир сообщил, что пока не располагает точными данными о смертности в стране в зависимости от причины за первый квартал 2020-го и за прошлый год. Он отметил, что с января по апрель 2018 года в Соединенных Штатах от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 234 тысяч человек, а от онкологических болезней — примерно 199 тысяч.

«В настоящее время вероятность того, что COVID-19 хотя бы приблизится к этим показателям, исключена», — сказал эксперт.

По данным Университета Джона Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США перевалило за полмиллиона. От осложнений скончались 18 693 человека, более 28 тысяч пациентов выздоровели.

Минувшие сутки стали для Соединенных Штатов самыми напряженными на данный момент по летальным исходам — от COVID-19 за 24 часа умерли 2108 пациентов.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

Число заразившихся коронавирусом по всему миру по состоянию на 5.00 11 апреля превысило 1,696 миллиона человек. Скончались 102 669 пациентов, более 376 тысяч человек выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что врач Ингве Густафсон предрек Швеции «ужасную» смертность от коронавируса среди пожилых людей.