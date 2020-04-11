Пушков заявил, что ранняя отмена карантина в Европе может повлечь новые смерти

Москва, 11 апреля. Ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую волну смертей из-за коронавируса в Европе. К такому мнению пришел сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию, сложившуюся с распространением заболевания.

Согласно последним данным, в Италии наблюдается тенденция к замедлению распространения коронавирусной инфекции. На протяжении последней недели там уменьшается число пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.

Вместе с тем в Испании продлен карантин, а во Франции вводятся строгие ограничения по передвижению людей.

«Свет в конце туннеля: в Италии, Испании, Франции эпидемия пошла на спад, но до ее окончания еще далеко. Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну», – прокомментировал сложившуюся ситуацию Алексей Пушков.

Он также отметил, что в сейчас у России есть возможность изучать опыт, верные шаги и ошибки европейских стран, поскольку «логика у эпидемии одна», заявил сенатор.

Напомним, ранее Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Сенатор призвал США «не валить с больной головы на здоровую», пишет «Газета.ru».