Антирекорд смертности от COVID-19 побит в США

Вашингтон, 11 апреля. Университет Джона Хопкинса сообщил, что за минувшие сутки в США от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2,1 тысячи человек.

Университет, собирающий информацию от федеральных и местных властей Соединенных Штатов, заявил об очередном антирекорде. Если в среду смертность в США от коронавируса составляла 1 973 человек, то к пятнице, после небольшого снижения в четверг, она подскочила до 2 108 пациентов в сутки. Это показатель стал рекордным для Соединенных Штатов за период пандемии.

Сообщается, что всего за период вспышки коронавируса нового типа в Соединенных Штатах зафиксировано 18 586 летальных исходов заболевания. Общее число инфицированных превысило 496 тысяч случаев — это самый большой показатель среди всех стран мира. Выздоровели 28 790 человек.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии, случаи заражения коронавирусной инфекции зафиксированы в 184 странах мира.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших превысило 1,696 миллиона человек, от осложнений умерли 102 607 пациентов, более 376 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на Украине коронавирусная инфекция выявлена у 334 медицинских работников при общем числе заболевших в стране в 2203 человека.