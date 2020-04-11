Инфекционист Волкова поставила под сомнение кожные симптомы COVID-19

Москва, 11 апреля. Завкафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ Елена Волкова поставила под сомнение кожные симптомы коронавируса нового типа.

Ранее французские ученые заявили, что обнаружили кожные поражения при заражении коронавирусной инфекцией. Волкова указала на неподтвержденность этих данных и назвала открытие французов «странным».

«Даже китайцы, которые наработали большой опыт наблюдения за такими пациентами, ни разу о таком не сообщали, а это очень странно. Нужно собрать еще данные, чтобы получить подтверждение этому факту», — подчеркнула она.

Инфекционист выдвинула версию, что сыпь у пациентов во Франции могла быть вызвана другими факторами, к примеру — аллергической реакцией на прием лекарств.

«Мы не знаем возраст больных, их анамнез, информацию о наличии аллергического компонента. Конечно, в мире существуют инфекции, при которых высыпания — важный симптом. Трудно только по наличию сыпи судить о том, что это за заболевание», — подытожила специалист.

Врачи из Сингапура также указывали на наличие высыпаний при коронавирусной инфекции. По их данным, у заболевания, вызываемого коронавирусом, проявляется кожный симптом.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. Позже было установлено, что причина болезни — коронавирус нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент в мире зафиксировано 1,694 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 102 607 человек, более 376 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ни в одной стране мира пока нет препарата, стопроцентно помогающего при заражении коронавирусом.