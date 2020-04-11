НСФР предложил правительству РФ позволить банкам обслуживать клиентов по видеосвязи

Москва, 11 апреля. В России банки могут получить право предоставлять своим клиентам ряд услуг в дистанционном формате при помощи видеосвязи. Данные нововведения правительству РФ предложил Национальный совет финансового рынка (НСФР).

В письме, направленном в Кабмин РФ, отмечается, что до 1 октября текущего года банки могут предоставить клиентам ряд значимых услуг на расстоянии. В частности, речь идет о государственных и муниципальных платежах, оформлении вкладов и заключении договоров страхования.

«В первую очередь клиенты должны иметь возможность дистанционно открывать банковский счет, чтобы они смогли получить доступ к мобильным платежам», – заявил заместитель руководителя НСФР Алексей Наумов в беседе с «Известиями».

Дело в том, что в сложившихся условиях, очная верификация клиентов весьма затруднительна. Если же клиенты смогут обращаться в банк при помощи видеосвязи, идентификация будет происходить в прежнем режиме. То есть копию паспорта будет делать сотрудник банка через видеосвязь, а после проводить проверку на подлинность документа.

В том случае, если опыт окажется положительным, список услуг может быть расширен, отмечает Наумов.

В Национальном совете финансового рынка также предлагают дать возможность физическим лицам дистанционно открывать счета и вклады, а также вносить не более 1 млн рублей. При этом для опознавания будет использоваться Единая система идентификации и аутентификации.

На данный момент пресс-служба правительства не дала расширенный комментарий о направленном письме.

Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил в срочном порядке узаконить механизм, позволяющий российским банкам предоставлять гражданам кредиты под низкий процент для покупки всего необходимого на период режима самоизоляции.