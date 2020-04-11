Эксперты назвали лидера среди смартфонов в мире мобильной фотографии

Москва, 11 апреля. Эксперты лаборатории DxOMark назвали лучший смартфон для фото: Huawei P40 Pro, продажи которого в РФ стартовали в пятницу.

Эксперты лаборатории DxOMark после теста смартфона поставили ему 140 баллов за качество фото, 105 баллов за видео, а общий счет составил 128 баллов. Таким образом гаджет обогнал своих главных конкурентов Xiaomi Mi10 Pro и Oppo Find X2 Pro. У них в общем счете было по 124 балла, передает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что выйти на первое место в мире мобильной фотографии Huawei удалось за счет усовершенствования фотосистемы из четырех модулей, разработанной совместно с Leica. Смартфон может похвастаться десятикратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом, увеличенным до 2,44 мкм размером пикселя.

Как сообщало в пятницу Федеральное агентство новостей, в России стартовали продажи новых флагманских смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Продавцы просят за новинки 50 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Новые мобильные устройства оснащены процессором Kirin 990 5G, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффектиность гаджетов. Кроме того, в телефоне имеется умная система охлаждения. Huawei P40 Pro имеет полностью обтекаемый экран, позволяющий работать с несколькими приложениями одновременно. Благодаря функции «Мультискрин» телефоны могут устанавливать беспроводную связь между системами Windows и Android.