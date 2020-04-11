Bloomberg сообщил о выделении триллиона рублей на поддержку экономики РФ

Москва, 11 апреля. Агентство Bloomberg поделилось деталями плана правительства РФ по поддержке российской экономики на фоне угрозы распространения коронавируса.

По данным агентства, которое ссылается на источники, знакомые с деталями разработанного кабмином плана, российские власти планируют выделить около одного триллиона рублей на реализацию мер по поддержке экономики в России.

Отмечается, что часть средств будет направлена на субсидирование заработной платы сотрудникам предприятий, которые не работают в период самоизоляции.

Как пишет Bloomberg, средства на реализацию плана правительство намерено взять не из Фонда национального благосостояния, а прибегнуть к помощи займа, который расценивается как наиболее рациональный выбор в ситуации с нефтяными котировками на мировом рынке.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду министерств не позднее 9 апреля разработать при участии федеральных органов власти и Банка России проект комплекса дополнительных мер по укреплению российской экономики. План должен содержать, помимо прочего, предложения по дополнительной поддержке бизнеса с учетом максимально возможного сохранения уровня занятости и доходов россиян.

Ранее правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В него вошли пассажирские перевозки, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общепит и другие.

Министерство финансов России, как пишут «Известия», зарезервировало около 1,4 трлн рублей на борьбу с последствиями коронавируса. Мишустин заверил, что будет регулярно сообщать главе государства о мерах по поддержке граждан и экономики в период пандемии.