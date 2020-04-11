Финансовый эксперт назвал худший сценарий развития нефтяного кризиса

Москва, 11 апреля. Финансовый эксперт Игорь Юшков назвал худшим сценарием развития ситуации с нефтью переполнение хранилищ «черного золота» во всем мире.

«Сейчас основная задача участников соглашения — не допустить наихудшего сценария. Наихудший сценарий — это переполнение хранилищ нефти во всем мире», — пояснил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Юшков в беседе с RT.

Он уточнил, что логика введения квот заключается в том, чтобы сократить добычу нефти и этим отстрочить переполнение хранилищ. Пока они будут наполняться, страны будут ждать восстановления спроса, в первую очередь, в Китае, который первым победил пандемию COVID-19.

«Там уже Европа должна преодолеть этот кризис, тоже снимать карантинные меры и фактически восстанавливать спрос на нефтепродукты», — прогнозирует эксперт.

Происходящее сегодня на нефтяном рынке Юшков назвал уникальным случаем. Причиной этого, по его словам, является то, что мир «очень сильно сократил объем потребления нефти».

Страны-производители нефти пришли к соглашению по сокращению добычи. Новая сделка ОПЕК+ будет действовать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны, рассказал глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи в формате G20. В ближайшие два месяца страны ОПЕК+ совместно сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки, передает «Газета.ру».

В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев отметил, что благодаря состоявшейся сделке ОПЕК+ в ближайшее время можно вполне ожидать усиления российской национальной валюты. Что же касается стоимости «черного золота», то она имеет все шансы вырасти до уровня 40-43 долларов за баррель.