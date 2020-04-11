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Экономика

Финансовый эксперт назвал худший сценарий развития нефтяного кризиса

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Финансовый эксперт назвал худший сценарий развития нефтяного кризиса

Москва, 11 апреля. Финансовый эксперт Игорь Юшков назвал худшим сценарием развития ситуации с нефтью переполнение хранилищ «черного золота» во всем мире.

«Сейчас основная задача участников соглашения — не допустить наихудшего сценария. Наихудший сценарий — это переполнение хранилищ нефти во всем мире», — пояснил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Юшков в беседе с RT.

Он уточнил, что логика введения квот заключается в том, чтобы сократить добычу нефти и этим отстрочить переполнение хранилищ. Пока они будут наполняться, страны будут ждать восстановления спроса, в первую очередь, в Китае, который первым победил пандемию COVID-19. 

«Там уже Европа должна преодолеть этот кризис, тоже снимать карантинные меры и фактически восстанавливать спрос на нефтепродукты», — прогнозирует эксперт.

Происходящее сегодня на нефтяном рынке Юшков назвал уникальным случаем. Причиной этого, по его словам, является то, что мир «очень сильно сократил объем потребления нефти».

Финансовый эксперт назвал худший сценарий развития нефтяного кризиса

Страны-производители нефти пришли к соглашению по сокращению добычи. Новая сделка ОПЕК+ будет действовать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны, рассказал глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи в формате G20. В ближайшие два месяца страны ОПЕК+ совместно сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки, передает «Газета.ру».

В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев отметил, что благодаря состоявшейся сделке ОПЕК+ в ближайшее время можно вполне ожидать усиления российской национальной валюты. Что же касается стоимости «черного золота», то она имеет все шансы вырасти до уровня 40-43 долларов за баррель.

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Источник: RT
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