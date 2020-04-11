Минск, 11 апреля. Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тыс. российских тестов на выявление COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

В белорусском Минздраве ранее заявляли о наличии в стране как отечественных, так и зарубежных тестов на коронавирус. В начале месяца в Минск были безвозмездно доставлены порядка 10 тыс. тест-систем из России, ожидалось, что прибудут еще 30 тыс. оплаченных тестов.

Макей в интервью порталу tut.by подтвердил, что первая партии с 10 тыс. тест-системами была бесплатной.

«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран», — сообщил он.

Макей также прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил ранее, что Москва помогает Белоруссии в борьбе против COVID-19. По словам белорусского министра, им «самим хотелось понять, о какой помощи идет речь».

Он также добавил, что 15 заразившихся коронавирусом россиян прибыли ранее на строительство Белорусской АЭС.

«Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания», — добавил министр.

По официальным данным на 10 апреля, в Белоруссии общее число инфицированных COVID-19 составило 1981. Умерли 19 человек, передавал RT.

В начале недели «Газета.ру» сообщала, что обстановка в Белоруссии — единственной стране в регионе, где несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 не ввели карантин, — накаляется. Адресованную руководству Всемирной организации здравоохранения петицию с требованием ввести в республике карантин подписали более 152 тыс. человек. В петиции подчеркивалось, что «многим зараженным ставят диагноз пневмония, дабы не портить статистику».