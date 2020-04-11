Жена Брюса Уиллиса отреагировала на его «пижамное» фото с Деми Мур на карантине

Москва, 11 апреля. Супруга американского киноактера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг отреагировала на публикацию в Сети его фото в пижамах с Деми Мур в самоизоляции.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и его бывшей супруги Деми Мур Таллула Уиллис выложила в своем Instagram фото, на котором семейство, включая собаку, предстало в бело-зеленых в полоску пижамах. Фотография быстро стала вирусной, многие рассыпались в ностальгических комплиментах паре, брак которой распался в 2000 году.

Нынешняя жена «крепкого орешка» подтвердила, что проводит самоизоляцию вдали от мужа.

«Семейные узы в лучшем виде. Скучаю по вам, ребята», — написала она.

Хэминг также приняла участие во флешмобе #FirstPictureChallenge, набравшем всемирную популярность на фоне угрозы распространения коронавируса и массового карантина во многих странах. Она опубликовала первое совместное фото с Уиллисом.

«Крепкий орешек и я — декабрь 2007 года. Видно, насколько сильно он в меня влюблен», — прокомментировала супруга актера.

В марте нынешнего года пара отметила 11-летие совместной жизни. У 65-летнего Уиллиса и 42-летней Хэминг двое детей.

Брак актера с Деми Мур продлился с 1987 по 2000 год, у них три дочери. Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и деловые связи.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Уиллис и Мур на время пандемии самоизолировались в одном доме, где проводят время со своими детьми. Поздравляя бывшего мужа с 65-летием, актриса назвала дочерей его «главным подарком ей в жизни».