На въездах в Ростов-на-Дону ввели сплошные проверки из-за коронавируса

Ростов-на-Дону, 11 апреля. ГИБДД усилила контроль за транспортом на въездах в Ростов-на-Дону из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

О введении дополнительных мер контроля за автомобильным транспортом на административных границах Ростова-на-Дону сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

Основанием для въезда на территорию города может выступать необходимость обращения за экстренной медицинской помощью, посещение близких родственников, нуждающихся в посторонней помощи, поездка к месту работы.

Отмечается, что контроль будет усилен с 11 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Параллельно будут усилены меры контроля и в самом Ростове-на-Дону, где проезд разрешен лишь автомобилям граждан, работающих на предприятиях, чья деятельность не приостановлена на период самоизоляции.

Междугородние перевозки в Ростовской области были приостановлены 4 апреля по распоряжению губернатора в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 10 апреля в России зафиксировано 11 917 случаев заражения COVID-19, 94 пациента умерли, 795 человек выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве на фоне угрозы распространения коронавируса с 11 апреля и вплоть до особого распоряжения приостановлены все работы по благоустройству.