Der Spiegel заявило, что США модернизировали ядерные боеголовки в Германии

Берлин, 11 апреля. Ядерные боеголовки типа В61, принадлежащие США и размещенные на территории Германии, были модернизированы. По данным местных СМИ, осенью 2019 года вооружение на два дня было тайно вывезено в Штаты.

Как сообщает журнал Der Spiegel, 20 боеголовок были погружены на самолет на военной базе, расположенной вблизи населенного пункта Бюхель и отправлены в Соединенные Штаты Америки. Там местные специалисты установили на них новое программное обеспечение.

При этом правительство Германии было осведомлено о готовящейся операции. В течение двух дней вооруженные силы страны были приведены в состояние повышенной готовности. Таким образом, Германия в течение двух дней была государством, освобожденным от ядерного вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует обновить свой ядерный потенциал в Германии. Сейчас ядерные бомбы ВВС США, оставшиеся на территории ФРГ еще со времен холодной войны, находятся на авиабазе люфтваффе в Бюхеле. По оценкам экспертов, там находится от 15 до 20 ядерных зарядов, пишет «Газета.ru».

При этом Бюхель выбран в качестве места хранения американских атомных бомб отнюдь не случайно: здесь расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС.