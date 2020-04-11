Дамаск, 11 апреля. Артиллерия турецких войск открыла интенсивный огонь по сирийскому городу Телль-Рифаат к северу от Алеппо, который находится под контролем сирийской армии.

Как передает государственное агентство SANA, «турецкие войска возобновили атаки на мирных жителей, их имущество и государственную собственность во многих районах северной сельской местности Алеппо».

Агентство со ссылкой на местные источники уточняет, что ВС Турции совместно с поддерживаемыми ими наемниками атаковали вечером в пятницу артиллерийскими снарядами несколько районов города Телль-Рифаат в северной сельской местности Алеппо. В результате атаки были повреждены несколько домов мирных граждан.

По данным агентства, обстрел велся турецкими войсками с огневых позиций Аазаз и Африн на севере Алеппо, которые входят в созданную Анкарой на севере Сирии зону безопасности.