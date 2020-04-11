Москва, 11 апреля. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, как самостоятельно освятить вербы, куличи и яйца.

Об этом Легойда, который входит в рабочую группу при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил в интервью РИА Новости.

«Священники советуют прочитать тропарь «Общее воскресенье» и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа», — сказал он, отвечая на вопрос, как провести обряд, не посещая храм.

Легойда напомнил верующим, что духовные смыслы предпасхальных праздников и Воскресения Христова «не исчерпываются получением вербы и освященного кулича».

В конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан не посещать богослужения в храмах из-за угрозы распространения коронавируса. В РПЦ напомнили, что службы в режиме онлайн можно посмотреть в сети Интернет, а также на православных телеканалах.

В декабре прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые выяснили, что возбудителем болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире коронавирусная инфекция подтверждена у 1,684 млн человек. От осложнений скончались 102 136 пациентов, более 375 тысяч заразившихся выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что власти Турции ввели полный запрет на выход из дома на двое суток в крупнейших городах страны.