Лондон, 11 апреля. Бывший футболист и тренер клуба «Ливерпуль» Кенни Далглиш оказался заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в субботу пресс-служба футбольного клуба.

Согласно опубликованным данным, Далглиш был госпитализирован в среду, 8 апреля. Несмотря на то, что ранее у звезды футбола не проявлялись никакие симптомы коронавирусной инфекции, медики все равно взяли необходимые тесты. Пробы показали положительный результат, однако болезнь в настоящее время проходит бессимптомно.

«До своего поступления в больницу сэр Кенни Далглиш предпочел добровольно изолироваться вместе со своей семьей на более длительный, чем ему было рекомендовано, период. Он настоятельно призывает всех следовать соответствующим рекомендациям правительства и экспертов в предстоящие дни и недели», – говорится в заявлении футбольного клуба «Ливерпуль».

Кенни Далгиш 9 раз становился чемпионом Англии как футболист и тренер, а также три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов.