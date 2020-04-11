Вашингтон, 11 апреля. Клирик храма Святых царственных страстотерпцев в Спарксе (штат Невада) диакон Александр Гусев умер от осложнений после заражения коронавирусом в США.

Как сообщил настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских (штат Орегон) Олег Шульгин, Гусев скончался 9 апреля. Он стал первой жертвой COVID-19 среди клириков Западно-Американской епархии РПЦ.

«Просьба о молитве за упокой души. Диакон Александр почил утром 9 апреля, когда мы вспоминаем путешествие Христа в Иерусалим на Крестную Пасху», — цитируют Шульгина «Известия».

Священник отметил, что Гусев работал в медицинской сфере и заразился коронавирусной инфекцией в ходе выполнения профессиональных обязанностей.

Ранее в РПЦ рассказали, что по состоянию на 8 апреля коронавирус подтвержден у восьми священнослужителей Московской епархии.

Первые сообщения о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли в декабре прошлого года из Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с COVID-19 пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на текущий момент коронавирусной инфекцией по всему миру заразились 1,681 млн человек, от осложнений умерли 102 026 заболевших, более 374 тысяч пациентов победили болезнь.

По числу заражения среди стран лидируют США, где коронавирус выявлен почти у полумиллиона человек, 18 316 из них скончались, около 27,7 тысячи выздоровели.