Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Москва, 11 апреля. В Подмосковье коронавирусом заразились более тысячи человек, сообщил губернатор области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В своем обращении Воробьев отметил, что в регионе выявляется «все больше больных пневмонией — средней тяжести и тяжелых».

«К сожалению, коронавирус распространяется – мы перевалили за тысячу заболевших», — заявил он.

По его словам, для тяжелых больных власти подготовили дополнительные койки, «которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым».

«Наша задача — не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья рассказал, что со следующей недели в области остановят строительство школ, детских садов и домов, усилят работу полиции, Росгвардии и ГИБДД, а также поэтапно введут режим пропусков.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации в столице, передает RT. Со следующей недели в столице будет введен пропускной режим. Временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться.