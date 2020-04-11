Москва, 11 апреля. В Москве с 13 апреля вводится пропускной режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, порядок получения данных пропусков будет утвержден в отдельном правовом акте.

«Порядок получения и использования пропусков будет утвержден отдельным нормативно-правовым актом», – цитирует сотрудников департамента РИА Новости.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе с 13 апреля начнется введение пропускного режима. Он также добавил, что в первую очередь пропуска получат те москвичи, которые продолжают осуществлять свою трудовую деятельность. Позднее начнут выдаваться пропуска для поездок в иных целях. В случае необходимости пропускной режим будет введен внутри отдельных районов столицы.