Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких

Москва, 11 апреля. Аппараты искусственной вентиляции легких могут служить источником заражения, заявил врач Александр Мясников в эфире программы «Соловьев Live».

В эфире программы врач опроверг появившиеся в некоторых СМИ данные о том, что порядка 70% подключенных к ИВЛ пациентов умирают. Однако он обратил внимание на другие риски.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — заявил Мясников.

Доктор подчеркнул, что аппараты ИВЛ необходимы исключительно серьезно больным пациентам, этим объясняется повышенный уровень смертности среди этих больных.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Согласно последним данным, в России SARS-CoV-2 подтвержден у 11 917 пациентов, зафиксировано 94 летальных случая. Вечером в пятницу сообщилось, что за сутки в Москве скончались восемь пациентов с положительным тестом на коронавирус возрастом от 39 до 84 лет. У всех из них были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, атеросклероз, пиелонефрит. У троих — сахарный диабет.