Москва, 11 апреля. Ведущий телепередачи «Судьба человека» на «России-1» Борис Корчевников оказался заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили СМИ.

Сообщается, что в среду, 8 апреля, Корчевникову пришлось отменить очередные съемки «Судьбы человека». Как отмечает издание «Экспресс газета», последствия заражения популярного телеведущего трудно спрогнозировать, поскольку он в силу своей профессии общается с большим количеством известных людей.

На данный момент официально информацию о заболевании Корчевникова никто не комментирует. Вместе с тем, «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-каналы пишет, что ранее телеведущий с симптомами появился на съемках. Однако во время записи программы ему позвонили и сообщили о том, что его первичный тест положительный.

В результате журналисту пришлось покинуть съемочную площадку и отправить домой на лечение.

Напомним, ранее стало известно, что врачи могут поставить диагноз «коронавирусная инфекция» до того, как будут проведены необходимые лабораторные исследования. При этом генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа пояснила, что это стало возможным благодаря тому, что клиническая картина опасной инфекции уже полностью сложилась.