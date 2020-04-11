Активистка Майдана Черновол объяснила сожжение человека «тактическим ходом»

В доме участницы Майдана Татьяны Черновол провели обыск по делу об убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова.

18 февраля 2014 года в пылу «мирных выступлений» активисты избили 57-летнего мужчину, после чего подожгли здание. Смерть системного администратора наступила в результате отравления угарным газом.

«Герои» вне закона

Шесть лет после «революции достоинства» украинские правоохранители вынужденно бездействовали. Так называемый закон об амнистии освободил «героев Майдана» от уголовной ответственности. Под действие закона попали десятки тяжких и особо тяжких преступлений: свержение конституционного строя и захват государственной власти, диверсия, умышленное тяжкое телесное повреждение, незаконное лишение человека свободы, разжигание межнациональной, расовой и религиозной ненависти, грабеж, разбой и т. д. Перечень «подвигов» майдановцев впечатляет.

Каденция Петра Порошенко прошла под диктовку националистов и радикалов всех мастей. Так что «героев Майдана» не беспокоили даже по статьям Уголовного кодекса, по которым формально можно было вести расследование. Что касается Черновол, то ее дополнительно защищала депутатская неприкосновенность. Татьяна вошла в Раду в составе «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Амнистия не помеха

Новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова высказалась за отмену амнистии для участников «мирных собраний».

«Либо мы выполняем специальный закон, который противоречит уголовно-процессуальному законодательству, и стоим на паузе. Или мы хотим всестороннего объективного расследования, и чтобы наши специальные законы соответствовали законам, которые по своей силе находятся выше», — сказала Венедиктова.

До реализации смелого замысла дело пока не дошло. Тем не менее, обыск в жилище Татьяны Черновол состоялся. Ей даже вручили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, 18 февраля 2014 года Татьяна Черновол, действуя в составе группы лиц, причинила смерть Владимиру Захарову. Она подожгла здание офиса Партии регионов, используя коктейли Молотова.

Сильный «тактический шаг»

Итоги следственного действия с места событий прокомментировала сама активистка. По ее словам, сотрудники Государственного бюро расследований искали и нашли одежду, в которой Татьяна была во время поджога. Также был изъят ее рюкзак, телефон и оружие. Свои действия в феврале 2014 года Черновол назвала «тактическим ходом».

«У нас за спиной находился офис Партии регионов. Понятно, что такой шаг, как поджог офиса Партии регионов, он бы отвлек «карателей», — пояснила бывший народный депутат.

Черновол считает, что своим поступком спасла жизни единомышленников.

Аваков: Отвечать должны все, а Таню не троньте

Глава МВД Украины Арсен Аваков поспешил заступиться за Черновол, излив душу на Facebook. Действия ГБР он объяснил «жаждой мести». Арсен Борисович гордо назвал Татьяну «личным врагом Януковича».

«Неподсудных в стране нет — и быть не должно. Все — и герои, и прокуроры — должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани — неадекватно и постыдно», — написал Аваков.

Все логично. Перед законом все равны. Кроме Татьяны Черновол.

Порошенко испугался победы Антимайдана

Очень обеспокоился по поводу обыска бывший президент Украины Петр Порошенко. Он назвал происходящее «победой Антимайдана». И увидел символизм в том обстоятельстве, что подозрение «вдове героя АТО» и «активистке Майдана» вручил бывший адвокат Виктора Януковича.

Порошенко давно не смущает, что сам он застал Майдан вовсе не в рядах оппозиционеров. Петр Алексеевич занимал должность министра экономики правительства Николая Азарова. То есть был далеко не последним человеком во власти, которая потом внезапно стала «преступной».

Когда же чаша весов склонилась на сторону протестующих, Порошенко вышел из кабинета министров и призвал народных депутатов «встретить революцию в первых рядах баррикад». Но сам не пришел.

«Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать 2 детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов «Беркута», которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана», — гневается Петр Алексеевич.

Отметим, что и обвинения в адрес «бекрутовцев» несправедливы. Шесть лет после Майдана новые власти в массовой гибели людей настойчиво и голословно винили правоохранителей. Многие из них лучшие годы жизни провели в СИЗО. Над доказательством их вины работала вся репрессивная машина украинского государства: полиция, прокуратура, суды. Но эти усилия оказались тщетными. В конце 2019 года «беркутовцы» пошли на обмен с ДНР и ЛНР.

Более того, «беркутовцы» Александр Мариченко и Сергей Тамтура вскоре вернулись, чтобы доказать свою невиновность. Они заявили о намерении восстановить честное имя «Беркута».

«Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов», — гласит открытое письмо бывших узников президенту Зеленскому.

Надежда на Генпрокурора

Логическим продолжением обыска и вручения подозрения Черновол должно стать заключение активистки под стражу. Тяжесть предъявленных обвинений исключает применение более мягкой меры пресечения.

Между тем, на помощь Татьяне может прийти новый друг активистов и «героев Майдана». Генпрокурор Ирина Венедиктова якобы уже попросила не заключать Черновол под стражу..

«Друзья, информирую, что прокурор Венедиктова поручила сегодня ГБР в ходатайстве об избрании меры пресечения не предлагать содержание под стражей для подозреваемой в умышленном убийстве Татьяны Черновол», — отметил известный адвокат Андрей Портнов.

Ситуация должна проясниться в ближайшие дни. Нет сомнений, что вокруг фигуры Татьяны Черновол завяжется нешуточная борьба. Чтобы сохранить лицо, команде Зеленского нужно идти до конца.