Ученые подтвердили, что курильщики больше других рискуют заразиться COVID-19

Москва, 10 апреля. Доктор Дженис Люн, специалист по респираторным заболеваниям, рассказала об исследовании, итоги которого подтвердили, что курильщики имеют больший риск заразиться COVID-19. Данные были опубликованы в European Respiratory Journal.

Ученые выяснили, что курение может повышать уровень фермента ACE-2, помогающий вирусу проникать в клетки легких. В ходе исследования удалось определить, что высокий уровень ACE-2 имеется как у курильщиков, так и зараженных коронавирусом.

«Никогда еще не было времени лучше, чем сейчас, чтобы бросить курить», — подчеркнула Люн.

Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил россиян, что люди, которые употребляют алкоголь и курят, в большей степени подвержены заражению коронавирусом. Специалист связывает с тем, что у них нарушены защитные функции печени и легких.

Брюн отметил, что при употреблении спиртных напитков все силы печени уходят на то, чтобы обезвредить этиловый спирт для организма. А при курении бронхи забиваются смолами и продуктами горения табака, поэтому у легких «не хватает сил» бороться с вирусами. И риски заразиться коронавирусом намного выше. Он добавил, что из-за этих нарушений коронавирус может протекать с осложнениями.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.