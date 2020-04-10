Шмыгаль прогнозирует массовое нарушение карантина украинцами в мае

Киев, 10 апреля. Властям Украины придется пересмотреть карантинные меры, поскольку уже в мае украинцы начнут массово возвращаться на работу. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной», — заявил премьер в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Сейчас, по его словам, ограничения действуют, чтобы «избежать массовых скоплений людей». Однако карантин уже привел к резкому росту безработицы. Официально, по словам Шмыгаля, на сегодняшний день на Украине зарегистрировано более 320 тыс. безработных за последние две недели.

«До введения карантина регистрировалась одна тысяча в день, сейчас — 4–5 тыс. в день», — уточнил Шмыгаль, отметив, что пик эпидемии COVID-19 в стране еще не пройден.

По данным на утро 10 апреля, на Украине было зарегистрировано 2203 случая инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли.

В пятницу сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Как передавала «Газета.ру», из этой суммы 100 млн долларов будут направлены на повышение уровня социальной защиты и 50 млн на поддержку уязвимых слоев населения.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.