В РФ зарегистрирована тест-система для выявления антител к коронавирусу

Москва, 10 апреля. Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест- систему для определения антител к новому коронавирусу, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что тест-система была разработана в кротчайшие сроки, все необходимые технические и клинические испытания уже пройдены.

Тест-система позволяет выявлять переболевших коронавирусом, изучать популяционной иммунитет. Кроме того, ее применение дает возможность оценить эффективность разрабатываемых вакцин.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, бывший заместитель директора знаменитого научного центра «Вектор» Сергей Нетесов сообщил, что вакцины от COVID-19 «эффективно разрабатываются, но раньше августа их не будет для массового применения».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.