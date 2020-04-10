Локализован пожар в колонии №15, где ранее заключенные устроили бунт

Ангарск, 10 апреля. В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области локализован пожар. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил источник в экстренных службах. Ранее в учреждении взбунтовались около 1 500 осужденных.

На данный момент пожарных впустили на территорию ИК, нарушители порядка задержаны. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на лесопилке. Общая площадь возгорания составила около 30 тысяч кв.м.

«Пожар локализован. Информация по погибшим и пострадавшим не поступала. Идет проливка», – сообщили ФАН в чрезвычайных службах.

Также отмечается, что возникший днем бунт был устранен сотрудниками УФСИН. Однако позже около 20 человек решили продолжить нарушение порядка. В результате сотрудникам МЧС пришлось ждать, пока силовые ведомства смогут задержать взбунтовавшихся заключенных.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по предварительной информации, пожар с лесопилки перекинулся на бараки, доступ пожарным оказался затруднен из-за пропускного режима. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что осужденные могли намеренно устроить поджог с целью побега из колонии. По факту произошедшего в настоящий момент возбуждено уголовное дело.