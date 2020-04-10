Сотрудник дома престарелых в Вязьме изолирован из-за положительного теста на коронавирус

Смоленск, 10 апреля. В Вязьме один из сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов оказался инфицирован коронавирусом. Первичный тест показал положительный результат. В настоящее время его анализ направлен на повторное исследование, а сам сотрудник изолирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Вязьмы.

«В доме-интернате уже осуществляются все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Уже проведена дезинфекция, проживающие в учреждении граждане, а также все сотрудники находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время все постояльцы и сотрудники интерната проходят тест на коронавирус. На данный момент признаки заболевания у них отсутствуют.

«Мною принято решение о том, что Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов станет работать в режиме строгой изоляции», – заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе подозревают заражение коронавирусом у 170 человек, которые находились в клинической больнице имени Куватова. Ранее она была закрыта на карантин со всеми пациентами и врачами после сообщений о том, что у семи человек заподозрили инфекцию, пишет «Газета.ru».