Российские военные полицейские провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 10 апреля. Российские военные полицейские провели патрулирование в провинции Алеппо вдоль сирийско-турецкой границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках реализации положений меморандума о взаимопонимании, заключенного между РФ и Турцией, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

В ЦПВС добавили, что в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано фактов нарушения режима прекращения огня, введенного 6 марта.

Вечером в пятницу сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил о вооруженных стычках между Сирийской арабской армией (САА) и террористами в горной местности Аз-Завия. По данным источников, перестрелки также наблюдаются в районе поселения Аль-Фатир.