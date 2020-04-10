Берлин, 10 апреля. Больницы Германии столкнулись с нехваткой медикаментов для оказания помощи пациентам с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

По данным немецкого журнала Spiegel, больницам не хватает лекарственных препаратов, которые используются для наркоза. Кроме того, пракитически полностью. Закончились обезболивающие и успокоительные препараты. Данные препараты необходимы пациентам, которым проводится искусственная вентиляция легких.

В настоящее время не т четкого понимания, когда стабилизируется данная ситуация. В ближайшем будущем возможны задержки, однако прекращение поставок не ожидается.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в Германии достигает более 118 тысяч человек. Более 2,6 тысяч человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.