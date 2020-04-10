Глава Калининградской области предложил максимально ужесточить режим самоизоляции

Калининград, 10 апреля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагает ужесточить режим самоизоляции и начать штрафовать всех нарушителей режима, особенно пожилых людей.

«Есть поручение управлению министерства внутренних дел максимально ужесточить режим и штрафовать всех, и, особенно, как это ни странно прозвучит, стариков. И оно будет выполняться», — заявил чиновник журналистам.

При этом он добавил, что считает «юридических эквилибристов», пытающихся «высказывать мнение», «врагами общества».

Ранее в Калининградской области режим самоизоляции был продлен до 19 апреля. Покидать квартиру разрешается только для обращения за медпомощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула домашних животных, выноса мусора.

По данным на 10 апреля, в регионе COVID-19 подтвержден у 62 пациентов, один человек скончался.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации в столице, передает RT. Свыше 40 клиник в Москве будут задействованы в борьбе с COVID-19. В связи с этим будет изменен график работы поликлиник и усилены меры санитарной безопасности.

Он также сообщил, что со следующей недели в столице будет введен пропускной режим. Временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться.