Около четверти всех вызовов скорой в Москве делается из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. Одна бригада скорой медицинской помощи в Москве в среднем выполняет от 5 до 7 заявок в день по вызовам, связанным с подозрением на коронавирус. Об этом заявил заведующий подстанцией №9, врач скорой помощи Георгий Комко.

По словам медика, на сегодняшний день специалисты успешно справляются со своей работой несмотря на то, что нагрузка в последнее время возросла очень заметно.

«В среднем бригада выполняет 16–20 выездов в сутки, из них около 5–7 случаев с коронавирусной или с подозрением на инфекцию», – сказал Комко в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что прибывшие на подстанцию пациенты проходят целый алгоритм проверки. Так, сначала врач определяет степень тяжести больного, собирает анамнез, проводит осмотр пациента, ЭКГ, проверяет пульс асимметрии и функции дыхательной системы.

Если инфицированный находится в тяжелом состоянии, его госпитализируют в реанимацию. Пациентов в легкой форме отправляют на домашнее лечение в условии карантина.

Напомним, ранее стало известно, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребназдора Анна Попова. В России на данный момент зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились, пишет «Газета.ru».