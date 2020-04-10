МВД РФ опровергло информацию о росте числа краж в Москве

Москва, 10 апреля. Информация СМИ об увеличении количества краж в Москве не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ, об увеличении в период введенного режима самоизоляции количества зарегистрированных в городе Москве квартирных краж более чем на 500% не соответствует действительности», — пояснила она.

Волк также добавила, что сотрудники полиции отрабатывают каждое поступающее сообщение о преступлении, осуществляя весь комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление и задержание подозреваемых.

Напомним, в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.