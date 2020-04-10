Глава Подмосковья рассказал об особенностях пропускного режима

Москва, 10 апреля. Жители Московской области смогут посещать ближайшие к дому продуктовые магазины и выгуливать животных без оформления пропуска, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Московской области сообщил, что с 13 апреля в регионе будет поэтапно вводиться режим пропусков, и разъяснил особенности пропускного режима.

«Что касается передвижений возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошел в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», — сказал он.

По его словам, власти Подмосковья решили ужесточить меры, чтобы «не допустить «падения» системы здравоохранения».

«Мы должны поберечь себя и близких, врачей, которые испытывают колоссальную нагрузку», — добавил Воробьев.

Ранее градоначальник сообщил, что для введения системы мониторинга передвижения граждан Московской области в регионе подготовили платформу «Услуги.Мосрег.Ру». Жители, которым по необходимости нужно будет передвигаться по городу, должны будут зарегистрироваться, сообщил РИАМО.

Как отметил RT, пропускной режим также вводят в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объявил об этом решении в пятницу. По его словам, введение пропускного режима будет постепенным, начиная с понедельника, указала «Вечерняя Москва».