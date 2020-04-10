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Путин провел телефонные переговоры с главой Саудовской Аравии

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Путин провел телефонные переговоры с главой Саудовской Аравии

Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин провел по телефону переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. 

«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти», — говорится в сообщении пресс-службы президента России. 

Главы государств договорились о продолжении дальнейших российско-саудовских контактов по этой проблематике.

Ранее в пятницу у российского лидера состоялись переговоры по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы они обменялись мнениями о ситуации на нефтяном рынке, в частности, Трамп проинформировал российского коллегу о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Также главы государств затронули тему с распространением коронавируса и сотрудничества в космической сфере. 

Ночью в пятницу также стало известно о телефонных переговорах лидеров России, США и Саудовской Аравии. Они обсуждали положение дел на нефтяном рынке.

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Источник: Пресс-служба президента России
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