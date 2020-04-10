Внучка маршала Конева рассказала, что мешает переносу снесенного монумента в Россию

Москва, 10 апреля. Власти Праги приняли решение снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, которому местные жители должны быть благодарны за успешную операцию по освобождению города от нацистов в 1945 году. За сохранение памятника борется внучка полководца Елена Конева.

Демонтировать монумент решили во время эпидемии коронавируса, но решение было принято еще в сентябре 2019 года. Власти даже нашли время поглумиться над ситуацией. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что у памятника нет медицинской маски на лице.

«Правила должны соблюдать все: на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос», — сказал Коларж.

Елена Конева рассказала, что идея сноса памятника вынашивалась властями несколько лет.

«Да, мы давно выступаем за то, чтобы памятник был передан чешской стороной в Москву. Вся эта свистопляска с памятником идет уже давно, лет пять», — заявила Конева.

Конева говорит, что будет до последнего настаивать на переносе памятника в Москву.

«Но по законам Чехии этот памятник принадлежит району Прага-6, и единственные, кто могут им распоряжаться – это совет этого района. Ни министр обороны, ни президент Чехии, никто не имеет право вмешиваться в решение этого совета», — рассказала Конева.

Она подчеркнула, что решение данного вопроса является исключительной компетенцией местных властей. Однако чешская сторона не хочет рассматривать никаких вариантов, кроме выкупа у них монумента, потому что он был построен на деньги этой страны.

«Там была озвучена цена где-то в 14 млн крон – это около 40 млн рублей. Точно не могу сказать, но это большие деньги, и у нашей семьи их нет», — говорит Конева.

Конева считает, что подобное решение со стороны Коларжа можно расценивать как акт вандализма накануне празднования 75-летия Победы.