Малышева рассказала о способах повышения иммунитета во время пандемии

Москва, 10 апреля. Теледоктор Елена Малышева обратилась за помощью к ведущему российскому иммунологу, который рассказал, как помочь организму справиться с вирусами.

На своей странице в Instagram Малышева сообщила, что посетила известного иммунолога, профессора Андрея Продеуса.

«Чтобы узнать, насколько наш иммунитет состоятелен, нужно сдать анализ крови и посмотреть в ней количество лимфоцитов и антител (иммуноглобулинов). Именно это и есть суть иммунитета», — сообщила своим подписчикам Малышева.

Она напомнила, что иммуноглобулины (или же антитела) бывают разными. В частности, защитный иммунитет человека на долгие годы формируют иммуноглобулины G. Продеус в своей клинике изучает, кроме прочего, влияние лекарств на иммунитет. Во время визита к иммунологу доктор узнала, что препарат «Ликопид» способен улучшать работу защитных иммуноглобулинов А.

Популярный врач также опубликовала видео, на котором подробно рассказывается о работе иммунолога Продеуса.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН (ИБХ РАН) готовы создать вакцину от COVID-19 на основе так называемых липосомных технологий. Директор ИБХ академик Александр Габибов уточнил, что это «комбинированная вакцина, когда вы «запаковываете» в липосомы фрагменты вирусного белка плюс ДНК-копии этих фрагментов».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2, передавала «Газета.ру». К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,6 млн человек. От коронавируса скончались более 85,5 тыс. человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.