Доктор Мясников объяснил главную опасность коронавируса SARS-CoV-2

Москва, 10 апреля. Зараженные коронавирусом SARS-CoV-2 передают его большему количеству людей, чем при предыдущих эпидемиях. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в прошедшие вспышки коронавируса смертность была выше, так в 2002 году она достигала 10%, а в 2012 – уже 35%, но при этом нынешнее заболевание гораздо опаснее из-за своей заразности.

Медик отметил, что раньше заболевание переносилось гораздо тяжелее, самочувствие заболевших резко ухудшалось, и они, не успев никого заразить, сразу попадали в больницу.

«Они не гуляли с собачками и не распространяли инфекцию вокруг себя», — пояснил Мясников в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Ранее Мясников предположил, что напряженная обстановка с коронавирусом будет сохранятся в России до еще в течение нескольких недель. По его мнению, положение может улучшиться к началу лета, передавало Федеральное агентство новостей.

По последним данным, в мире выявлено более полутора миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали более 96 тысяч человек, выздоровели 361 тысяча пациентов. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США, Испании и Италии.