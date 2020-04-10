Москва, 10 апреля. Медики смогут не платить за парковку своих автомобилей в Москве с 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что с 13 апреля отменяется плата за парковку для всех медицинских работников.

«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве продолжает набирать обороты. Он также добавил, что с 13 апреля в Москве начнется действовать пропускной режим.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 94 человека скончались. 795 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.