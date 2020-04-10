Лондон, 10 апреля. Британские ученые провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция проникла в Великобританию не из Китая.

Ученые Кембриджского Университета уверены, что эпидемия коронавируса пришла на территорию Великобритании из Сингапура, Южной Кореи или Гонконга.

Ученые проанализировали генотип вируса, обнаружив три штамма новой коронавирусной инфекции. Генотип вируса, который в настоящее время распространяется в Великобритании не соответствует тому, который был обнаружен в материковом Китае.

Hospital admissions across England for COVID-19 pic.twitter.com/v05xGcmV9y — John McGrath (@PelvicERAS) April 6, 2020

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94 человека скончались. 795 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.