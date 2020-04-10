Власти Италии продлили карантин из-за коронавируса до 3 мая

Рим, 10 апреля. Режим карантина в Италии будет действовать до 3 мая. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он подчеркнул, что продление ограничительных мер необходимо для сдерживания пандемии коронавируса, в противном случае «все начнется сначала».

При этом, по словам Конте, есть вероятность, что работа предприятий возобновится ранее этого срока.

«Мы надеемся с 3 мая начать постепенное возобновление производственной и коммерческой деятельности. Если раньше сложатся условия, мы предпримем все, чтобы гарантировать возобновление производственной деятельности», — сказал Конте.

Италия продолжает возглавлять печальную статистику по количеству жертв от коронавируса. На Апеннинах от ранее неизвестного заболевания уже скончались более 18 тысяч человек. Всего в стране было выявлено свыше 143 тысяч заболевших, выздороветь смогли только 28,4 тысячи пациентов.

Ранее Россия направила в Италию группу военных вирусологов для борьбы с пандемией. Основные силы российских специалистов сконцентрированы в Ломбардии, наиболее пострадавшей от COVID-19.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были выявлены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года, тогда заболевших объединяло отношение к местному рынку морепродуктов.