Трамп пообещал помощь Мексике, согласившейся сократить добычу нефти

Вашингтон, 10 апреля. Вашингтон поможет Мексике в связи с ее намерением сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге.

По словам главы Белого дома, сейчас США окажут помощь Мексике, а позднее Мехико, когда будет готов, возместит эти расходы.

Напомним, 9 апреля прошли переговоры в формате ОПЕК+, которые закончились достижением соглашения о сокращении объемов нефтедобычи на десять миллионов б/с. Президент России Владимир Путин положительно оценил подписанный документ, призванный стабилизировать положение на рынке черного золота, передавала «Газета.ру».

Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца. Также стало известно, что США сократят добычу нефти дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+, передавал RT.