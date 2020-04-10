В Московской области остановят со следующей недели строительство домов и школ

Москва, 10 апреля. Строительство детских садов, школ и домов полностью останавливается в Московской области со следующей недели, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

«Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах​​​. Для этого карантин. Для этого со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов», — написал глава региона.

По его словам, работать продолжат только «самые необходимые предприятия», указал РИАМО.

Ранее Воробьев сообщил о введении пропускного режима в Московской области. По его словам, это будет происходить поэтапно, чтобы жителям Подмосковья было удобно. Более того, гражданам объяснят и покажут, как будет работать система на платформе «Услуги.Мосрег.Ру», напомнил RT.

На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано более 900 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в столице — почти восемь тысяч. Москва и Московская область являются лидерами в РФ по числу заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Всего в России зарегистрировано свыше 11 тысяч инфицированных.