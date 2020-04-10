Собянин упростил получение пособий для безработных москвичей с детьми

Москва, 10 апреля. Жители Москвы, потерявшие работу из-за ограничительных мер в период пандемии коронавируса, смогут получить пособия на ребенка без учета доходов прошлых лет, а также нынешних выплат по безработице. Соответствующий указ сегодня подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«По нашим оценкам, повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей от 3 до 7 лет», – написал глава столицы в личном блоге на своем сайте.

Он также отметил, что, поскольку выплаты детских пособий за апрель уже прошли, первый раз пособие в новом размере будет перечислено в составе майской выплаты.

В своем сообщении Собянин также анонсировал повышение детских пособий. Новый размер выплаты на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. При этом он отметил, что повышение является не временной мерой, а постоянной. То есть выплачиваться материальная помощь будет и после окончания пандемии.

Напомним, со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим. В первую очередь пропуска получат те москвичи, которые продолжают осуществлять свою трудовую деятельность. Позднее начнут выдаваться пропуска для поездок в иных целях.

Собянин также добавил, что данные меры были приняты в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции в Москве.